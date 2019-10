Trieste | spari in questura Morti 2 agenti | fermato il killer

Trieste - spari in questura : Morti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego - fermati i killer : Si tratta dell’agente scelto Pierluigi Rotta , di Napoli, e dell’agente Matteo De Menego , di Velletri: avevano 34 e 31 anni. Un loro collega è stato ferito lievemente a una mano. Due dominicani portati in questura avrebbero avuto una colluttazione. Sfilata la pistola ad un agente è partita la sparatoria. spari e panico poco prima delle 17 a Trieste . Due uomini, due fratelli dominicani, convocati in questura per alcuni accertamenti riguardo ...

