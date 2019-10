Tragedia a Trieste | i testimoni | “Sei colpi di pistola in strada | poi altri colpi”

Agenti uccisi a Trieste - Mattarella : “Profonda tristezza”. Conte : “ Tragedia che ferisce lo Stato” : Il sindaco di Trieste , Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino dopo la sparatoria e l' uccisi one di due poliziotti. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli sono attesi in città. Mattarella ha inviato al Capo della Polizia un messaggio di cordoglio. Il premier Conte : "Grande dolore".Continua a leggere

Trieste : Patuanelli - ‘profondo cordoglio per agenti uccisi - Tragedia immane’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Profondo cordoglio per la morte dei due agenti uccisi in una sparatoria avvenuta davanti alla questura di Trieste. Due lutti che solcano l’anima, una tragedia immane. Sono vicino alla famiglia e alle forze dell’ordine”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo Trieste: Patuanelli, ‘profondo cordoglio per agenti uccisi, tragedia immane’ ...