Surface Neo | il nuovo convertibile da 13 pollici con Windows 10X

Surface Neo e Duo - come funzionano i due nuovi pieghevoli di Microsoft : (Foto: Microsoft) In occasione della presentazione dei nuovi Surface Pro 7, Pro X e del terzo Surface Laptop, Microsoft ha tolto i veli anche da due prodotti che usciranno nelle festività di fine 2020 e che propongono form-factor del tutto nuove per il gigante di Redmond. Il primo a essere mostrato è stato Microsoft Surface Neo che punta su un doppio schermo in grado di piegarsi a 360 gradi, il secondo è Microsoft Surface Duo con ingombro ...