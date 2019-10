Smart City | Ravenna | nuova vita “digitale” per la Darsena

Huawei lancia Smart City Alliance : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Huawei ha lanciato una ‘Smart City Alliance’ per chiamare a raccolta i partner e i potenziali attori italiani dell’ecosistema che sta alla base della realizzazione delle Smart City. Utilities, edifici, trasporti, turismo, porti, istruzione e sanità, sono i sette i pilastri del progetto per le Smart City che Hauwei ha presentato oggi a Roma, nella quarta tappa del suo road show italiano per ...

Verona laboratorio per Smart City e industria 4.0 : Bauli: il 70% del valore aggiunto della provincia arriva dalla manifattura. Innovation Days in Veneto Zaia: in questa regione ci sono 600mila partite Iva

Smart EQ Fortwo e Forfour - a Francoforte il restyling delle citycar elettriche – FOTO : Al Salone di Francoforte, che aprirà al pubblico il prossimo 12 settembre, Smart presenterà il restyling estetico e tecnologico della Fortwo e della Forfour. Il brand di proprietà Mercedes-Benz, che da quest’anno produce esclusivamente vetture con motore elettrico, ha voluto rimarcare l’identità innovativa del modello. Le prime novità riguardano il design esterno, che prevede il frontale di nuova forma, ispirato dal concept ...