Sci alpino | Sofia Goggia | “La preparazione è andata bene | voglio rientrare nelle prime 15

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) E’ unacarica, quella che parla a Cagliari della propria futura stagione di Coppa del Mondo di sci. A 26 anni, la bergamasca cerca ancora nuovi stimoli in una carriera che di soddisfazioni ne ha già regalate parecchie, non ultimo l’oro olimpico di un anno e mezzo fa a Pyeongchang in discesa libera. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’ANSA: “La, così come come l’allenamento svolto sulla velocità; sto lavorando molto sul gigante per risalire un po’ la china. L’obiettivo in futuro per me sarà difra le 15 proprio in questa specialità. Nella prossima stagione ci sarà ‘solo’ la Coppa del mondo, vorrei puntare a qualche successo, nel 2020/21 preparerò i Mondiali in casa e poi penserò alle Olimpiadi del 2022. Gara dopo gara cercherò di ottenere il massimo e di essere sempre più ...

