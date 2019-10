Napoli | rinnovo Callejon | la proposta non arriva | dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 4 ottobre 2019): lanonl’ex RealSarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Ildeve decidere quale sarà il futuro di due calciatori che negli ultimi anni sono stati simbolo del club partenopeo. Parliamo di Dries Mertens e José. Entrambi sono in scadenza di contratto nel giugno 2020. E proprio per quanto riguarda l’attaccante spagnolono importanti novità. Il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, ha infatti pubblicato un post su Twitter nel quale rivela come al momento non sia partito nessun contatto con la società partenopea per ildel contratto. Ma non solo: ben due club hanno già avviato i primi sondaggi per l’acquisto del laterale a giugno a parametro zero. I due club in questione sarebbero Atletico Madrid e Siviglia. Ricordiamo che, qualora trovasse ...

