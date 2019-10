Lasciarsi sull’altare | è davvero una cattiva idea?

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) LO STRESS DEI PREPARATIVI VI METTE ALLA PROVATI VIENE IL CORAGGIO DELL’ULTIMO MINUTOSOLO ORA, RIESCI A VISUALIZZARE IMPARI IL SANO EGOISMOTESTI CHI TI VUOLE BENEHAI RIMEDIATO UN NOTEVOLE GIOIELLOEFFETTO DOMINO AL CONTRARIOSE È LUI, A LASCIARE TE,: èuna?Nella vita bisogna fare attenzione a tante cose. Non attraversare con il semaforo rosso, non perdere le chiavi di casa, non consumare troppi alimenti con conservanti. E non sposare l’uomo sbagliato. L’ultimo punto, anche se non sembra, può rivelarsi il più difficile. Perché a volte, inciampiamo in storie sbagliate, che iniziamo perché ci sentiamo sole, perché abbiamo bisogno di qualcosa di diverso, perché non ci diamo il tempo di aspettare qualcosa di meglio. Sono storie che iniziano senza entusiasmo, e procedono per inerzia, fino al punto di non ritorno. Come un pallone che ...