La sentenza dell’Ue su Facebook | e come potrebbe cambiare internet

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images) Dopo lasui cookie e quella sul diritto all’oblio, la Corte di giustizia europea è tornata con unache farà discutere e che influenzerà certamente le future politiche di Bruxelles sul digitale. Secondo la Corte infatti, un giudice ordinario potrà chiedere adi rimuovere tutti i post identici o equivalenti a un contenuto ritenuto illecito, addirittura in tutto il mondo qualora lo si ritenga necessario. Il caso Eva Glawischnig-Piesczek, parlamentare tedesca dei Verdi, aveva chiesto adi rimuovere il commento diffamatorio di un utente.l’aveva fatto solo dopo che la Glawischnig-Piesczek aveva vinto il primo grado in tribunale. La causa era arrivata fino in Cassazione, dove la Suprema corte aveva spedito le carte a Lussemburgo per chiedere delucidazioni sull’interpretazione della direttiva ecommerce 2000/31 ...

GerxxDiamante : @jacopo_iacoboni Quest'ultima sentenza è una delle poche cose che mi fa incazzare dell'UE. O sono io a non sapere c… - comellini_it : NO alle 'caselle di spunta preselezionate' per richiedere agli utenti il CONSENSO all'uso dei COOKIE. Per la Corte… - giorgiotablet : RT @Key4biz: #Facebook costretta a rimuovere commenti lesivi, ma anche quelli simili o equivalenti. La sentenza della Corte di giustizia de… -