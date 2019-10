ISA 90 anni di finanza al servizio del territorio

Calcio - infarto fulminante in palestra : è morto a 31 anni ISAac Promise : Il nigeriano degli Austin Bold, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale (era il capitano), è deceduto per un...

Malore in palestra - muore il calciatore ISAac Promise : aveva solo 31 anni : Isaac Promise muore a 31 anni: il calciatore nigeriano si è spento dopo un Malore in palestra Il mondo del calcio piange la scomparsa di Isaac Promise. Il calciatore nigeriano, argento olimpico a Pechino 2008, si è spento a soli 31 anni a causa di un improvviso Malore che lo ha colto mentre si trovava nella palestra del suo appartamento in Texas. A dare la triste notizia è stato Bobby Epstein, presidente degli Austin Bold, squadra nella ...

Messina : violenza sessuale su dISAbile - condannato a 4 anni e due mesi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Quattro anni e due mesi di carcere per aver costretto un disabile a vedere materiale pornografico e a subire palpeggiamenti. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato per violenza sessuale su disabile, con sentenza passata in giudicato, un uomo di 52 anni. G

UccISA a 19 anni dal coinquilino con 49 coltellate : “Avevano discusso su cosa mangiare a colazione” : Jamie Barsegian, 19enne del Michigan, Stati Uniti, è stata Uccisa con 49 coltellate dal suo coinquilino mentre il suo fidanzato era a lavoro e al culmine di una discussione cominciata su cosa avrebbero dovuto mangiare e condividere a colazione. Il killer si trova attualmente in carcere ed è in attesa di giudizio.Continua a leggere

Maria LuISA - a 31 anni è la preside più giovane d’Italia : “All’estero sarebbe normale” : Originaria di Avellino, è dirigente scolastico a Sassuolo dopo il bando 2017 del Miur. "Spero di essere un esempio per tanti miei coetanei" assicura. "In Italia non siamo abituati a veder ricoprire dei ruoli a persone così giovani, all'estero è invece la norma". Nessun problema con colleghi e genitori. "C'è rispetto per il ruolo che ricopro"Continua a leggere

UccISA aquila di Bonelli in Sardegna - WWF : “Un crimine ai danni della biodiversità - pronti alle vie legali” : “L’uccisione a fucilate di Tepilora, una giovane femmina di aquila di Bonelli liberata nel 2018 in un’area protetta in provincia di Nuoro nell’ambito del progetto internazionale aquila A-Life, è un crimine ai danni della biodiversità nazionale ed europea“: lo afferma il WWF in una nota. L’aquila di Bonelli “è un rapace estremamente raro e protetto, che si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi ed uccelli, innocuo per gli ...

Stuprato a 9 anni dal prete nel confessionale in Australia : rISArcimento record dalla Chiesa : Un risarcimento da record ad oltre tre decenni dallo stupro subito a 9 anni in un confessionale della parrocchia di Gerald Ridsdale, ex prete Australiano in carcere dal 1994 per aver abusato sessualmente di decine di minori. L’accordo, il cui costo per la Chiesa potrà arrivare a 3 milioni di dollari (spese legali incluse), è stato annunciato dagli avvocati della vittima dopo averlo raggiunto con i legali della Chiesa. A ...

Rosanna Lambertucci : "Ho perso 6 figli. ElISA morì appena nata : dopo anni ho scoperto dove era stata sepolta" : Le gravidanze sfortunate, la paura della morte e le grandi perdite. Rosanna Lambertucci, ospite della puntata di “Verissimo” di sabato 28 settembre, ha confidato a Silvia Toffanin i dolori che hanno attraversato la sua esistenza. Prima fra tutte, la perdita di una figlia a pochi giorni dal parto.“Aspettavo una bambina che non è vissuta, si chiamava Elisa. Una notte mi ero sentita male: avevo in corso un distacco della ...

Viterbo - presunti abusi su una bambina dISAbile di otto anni : arrestato un fisioterapista : Una vicenda dai molti lati ancora oscuri è emersa nelle ultime ore. Un trentacinquenne residente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stato arrestato dalla Squadra mobile con l’accusa di violenza aggravata e continuata nei confronti di una bambina disabile di otto anni. L’uomo, insospettabile ed incensurato, è un fisioterapista e da tre anni si recava a casa della piccola, nel Viterbese, per prestarle assistenza. A denunciarlo sarebbero stati ...

Roma : straniero accoltella vigilante - lo dISArma e si uccide nella metro B Tiburtina. Digos indaga sul suo passato. Grave il vigilante - ha 55 anni : Uno straniero ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e poi ha usato la sua pistola per spararsi e uccidersi. È successo a Roma, nel tunnel della metro B alla stazione...

Detto Fatto - ElISA D'Ospina replica a Giovanni Ciacci? "Mai sputare nel piatto dove si mangia" : Dopo i tweet al vetriolo, le interviste e le smentite, la polemica di queste settimane che ruota intorno a Detto Fatto e al suo rinnovato cast approda in televisione, proprio nella trasmissione in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 2. Ospite del primo spazio della puntata di oggi, giovedì 26 settembre, la tutor Elisa D'Ospina pare abbia deciso di rispondere alle dichiarazioni di Giovanni Ciacci, rilasciate a Gay.it e al Fatto ...