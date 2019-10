Imola | il sindaco del M5s perde il capogruppo in consiglio | potrebbe passare alla Lega

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ildiè nei guai: Manuela Sangiorgi, eletta primo cittadino con il MoVimento Cinque Stelle lo scorso anno, deve affrontare i problemi interni alcomunale, dopo che ieri ildel M5s ha dato le sue dimissioni. In attesa di nuovi scenari, si vocifera riguardo ad un possibile passaggio di Sangiorgi tra le file del Carroccio. Le dimissioni di Simone Righini Simone Righini,del M5s nelcomunale di, ha comunicato le dimissioni dal suo incarico. Questa mossa rende ancora più complicato il cammino della giunta Cinque Stelle nella città di. IlManuela Sangiorgi ha dovuto affrontare già molti problemi a partire dall'inizio del suo mandato, avvenuto nell'estate del 2018: già in passato un consigliere del M5s, Fabiano Carvina, ha cambiato partito ed è passato, e successivamente altri sei consiglieri hanno annunciato ...

CasaliniMarcoLN : LEGA IMOLA Stanno girando alcuni articoli di testate on line che fanno intendere che il sindaco Sangiorgi sia in p… - pietrini83 : Poliziotti uccisi, sindaco di Trieste: “Siamo in guerra” - Imola Oggi -