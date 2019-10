Hong Kong |  vietato indossare maschere nelle manifestazioni

Hong Kong - da domani maschere vietate : 11.40 Il divieto dell'uso di maschere in cortei e manifestazioni in luoghi pubblici sarà operativo a Hong Kong da domani:lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam. "Una mossa su cui abbiamo discusso e che riteniamo necessaria", ha detto, ricordando la procedura speciale seguita per far fronte a"una vera emergenza" Immediata la reazione dei manifestanti che, con i volti coperti da maschere, si sono riversati nel centro di Hong Kong ...

Hong Kong ha vietato le maschere : La leader Carrie Lam ha preso la decisione per evitare che si ripropongano manifestazioni e scontri violenti

Hong Kong vuole vietare le maschere : La decisione sarà annunciata oggi dalla leader Carrie Lam per evitare che si ripropongano manifestazioni e scontri violenti

Giù le maschere a Hong Kong - messe al bando. Wong : "Sarà guerra infinita" : Il Parlamento di Hong Kong riaprirà il 16 ottobre prossimo e il ritiro formale degli emendamenti alla legge sull’estradizione, che hanno innescato le proteste anti-governative sin dal mese di giugno, verrà effettuato “immediatamente dopo” il discorso di indirizzo della capo esecutivo, Carrie Lam. Lo scrive il segretario capo dell’amministrazione dell’ex colonia britannica, Matthew Cheung, in una ...

La polizia di Hong Kong denuncerà per aggressione il 18enne ferito da un agente negli scontri di martedì : La polizia di Hong Kong ha detto che denuncerà per aggressione a pubblico ufficiale il ragazzo 18enne rimasto ferito durante le violente proteste che si sono tenute nella regione autonoma martedì, in occasione dei 70 anni della nascita della Repubblica

Quel che chiede Mike Pompeo e la violenza a Hong Kong : La violenza di Pechino a Hong Kong. Qui non succede nulla di interessante, nulla che meriti le nostre conversazioni a cena. Per forza bisogna guardare a temi di importazione, sui quali anche il nostro presente e saggio governo e anche Quello precedente un po' meno presente e saggio sono chiamati

Hong Kong ancora in piazza - la polizia spara sugli attivisti : Hong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteÈ evidente nelle immagini e nei video che la violenza nelle manifestazioni di Hong Kong aumenta ogni giorno che passa. Il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese, il primo ...

La rabbia di Hong Kong dopo lo sparo della polizia. In piazza maschere di Guy Fawkes e colletti bianchi : Mentre per le strade di Hong Kong infuriava la più violenta protesta politica da questa estate, molti manifestanti hanno adottato un nuovo simbolo: le maschere di Guy Fawkes. Le maschere, rese popolari dal fumetto e dal film ‘V per Vendetta’, sono state adottate da numerosi movimenti di protesta negli ultimi anni, in particolare da attivisti anonimi e Occupy Wall Street. Ma fino a ora non erano apparse nelle enormi ...

Hong Kong - gravi ma stabili le condizioni dello studente ferito dalla polizia. In centinaia al sit-in di protesta davanti alla sua scuola : “Niente rivoltosi, solo tirannia“: è questo lo slogan urlato da centinaia di cittadini di Hong Kong che – in abiti neri, maschere antigas ed elmetto da cantiere – si si sono radunati di fronte alla scuola frequentata da Tsang Chi-kin, il manifestante di 18 anni ferito al torace da un proiettile sparato martedì dalla polizia durante gli ennesimi, violenti, scontri tra i manifestanti pro-democrazia e le forze ...

Hong Kong - 18enne ferito : sit-in protesta : 7.55 Circa 200 persone,fra cui molti studenti in uniforme scolastica o con una maglietta nera, stanno dando vita ad un sit-in davanti alla scuola del 18enne ferito ieri da un colpo d'arma da fuoco esploso dalla polizia ad Hong Kong. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero stabili. Pesante il bilancio degli scontri, che hanno causato il ferimento di 104persone, due delle quali sono gravi. I ...

CAOS Hong KONG/ Xi Jinping vuole evitare Tiananmen - ma arriva un'altra Belfast : Un manifestante ferito a morte a HONG KONG dalla polizia mentre Pechino celebra i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese

Hong Kong - spari sui manifestanti Un uomo colpito «in condizioni critiche». Centinaia di arresti : Caos e almeno 15 feriti per le strade di Hong Kong, dove il corteo non autorizzato contro le celebrazioni cinesi si scontra con la repressione della polizia. Un video: il manifestante è stato colpito da un metro di distanza

Hong Kong - protesta e violenze/ Grave manifestante - liquido corrosivo contro agenti : Hong Kong, protesta e violenze. Grave un manifestante colpito da un poliziotto, i dissidenti rispondo con il lancio di liquido corrosivo

A Pechino si celebrano i 70 anni della Cina popolare. Missili in piazza e scontri a Hong Kong : Carri armati, Missili balistici intercontinentali, mezzi blindati, droni, sottomarini senza pilota. E migliaia di uomini. Per celebrare i primi 70 anni della Cina popolare, Pechino decide di mostrare i muscoli, offrendo al mondo la visione della sua straordinaria potenza militare. Nella capitale si celebra l'evento con la più grande parata di uomini e mezzi mai avvenuta nel Paese. Una cerimonia che si riflette negli occhi e nelle parole ...