Che tempo che fa | colpaccio di Fabio Fazio | in studio Kim Phúc | la bambina del Vietnam

Maltempo in Sicilia - violento temporale a Messina : 66mm a San MiChele - esonda torrente : Il violento temporale che ha colpito Messina oggi pomeriggio ha provocato danni e disagi a San Michele, dove sono caduti 66mm di pioggia e il torrente è straripato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso dei residenti. A Messina centro, invece, sono caduti 46mm di pioggia con pesanti allagamenti nella zona centrale e meridionale della città. In Provincia spiccano i 64mm di Naso, i 59mm di Torregrotta e i 41mm di Brolo. Ecco le pagine ...

Meteo Protezione Civile domani 4 Ottobre : tempo Che migliora - forti venti al Sud : Nella giornata di domani la situazione Meteo tornerà a migliorare, avremo infatti solo residua instabilità nella prima parte del giorno sull'estremo Sud Italia. Da segnalare la presenza di venti...

Maltempo : pioggia e vento sulle MarChe : Come previsto il Maltempo d’autunno imperversa in diverse zone d’Italia causando notevoli disagi nelle Marche. Ore di superlavoro per i vigili del fuoco impegnati con numerose richieste di intervento a causa dell’ondata di Maltempo, con pioggia vento forte, che ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro Urbino. Le richieste riguardano soprattutto rami e alberi caduti sulla strada e sulle auto e allagamenti di locali sotto il ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Primo tempo a reti bianChe : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Meteo - perturbazione artica : le temperature crollano di 10 gradi. In arrivo anChe temporali e grandinate : Si è fatto attendere, ma sta arrivando. Un nucleo freddo di origine artica sta per fare irruzione sull'Italia, assieme a venti freddi di Bora. Nei prossimi giorni assisteremo a un calo...

WhatsApp sta testando i messaggi Che si autodistruggono dopo un tempo preimpostato : Presto WhatsApp avrà una nuova funzione che permetterà di cancellare automaticamente i messaggi. Chi usa l’app di messaggistica istantanea concorrente, Telegram, dispone da tempo di una caratteristica simile: è la “chat segreta” con timer di autodistruzione. WhatsApp sta per allinearsi, e presto si potranno spedire messaggi che si autodistruggeranno dopo un periodo di tempo prestabilito. A darne nota è il sito WABetainfo, ...

Meteo : piogge e temporali al nord - oggi peggiora anChe al centro : L'autunno è ormai alle porte anche sull'effettivo lato Meteorologico, quello che più conta. Il caldo ha ormai le ore contate e con esso anche l'anticiclone africano destinato ad abbandonare...

Atletica - Linda Olivieri : “Non sono felicissima del tempo - ho speso tutte le energie ma non è arrivato quello Che speravo” : Due su tre: nelle batterie 400 metri ostacoli femminili ai Mondiali di Atletica di Doha, in Qatar, passano alle semifinali Yadisleidy Pedroso ed Ayomide Folorunso, mentre non ce la fa Linda Olivieri. Ai microfoni della RAI hanno parlato le tre azzurre. Yadisleidy Pedroso: “sono riuscita a fare una delle gare migliori della stagione dove conta. Ho lavorato duro, sapevo che se avessi gareggiato male non ci sarebbe stata una seconda ...

Che tempo che fa - Carlo Freccero in trincea per Fabio Fazio : "Bene lo share - si può solo crescere" : Al suo ritorno in onda su Rai 2, Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, ha registrato uno share del 5% e 982 mila spettatori nell'anteprima, 8,2% di share e 1.907.000 telespettatori dopo le 21. Risultati che si prestano a differenti interpretazioni. Ora sui numeri si esprime anche i

La burocrazia è un’ossessione e domina il nostro tempo. Altro Che Antropocene : Alcuni studiosi ritengono che la Terra sia entrata in una nuova era, l’Antropocene. Un pianeta dove le modificazioni territoriali, ambientali e climatiche sono controllate dall’uomo. Questa definizione sottolinea la nostra responsabilità nel garantire la sostenibilità ambientale ma, finora, non è inclusa nella Scala Geo-Cronologica per molte buone ragioni. Se l’Antropocene inizia 50 anni fa, nell’ideale geologico un periodo di 50 anni è solo ...

Che tempo che fa - ascolti dimezzati per Fabio Fazio : eppure la sua redazione... : Non c'era più Salvini a impallinarlo dal Viminale, non c'era più la pressione della prima serata domenicale su Rai1 e c'era anche maggiore libertà di sperimentare, come da sempre capita su Rai2. eppure la prima di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa sulla seconda rete è stata un mezzo flop: la pa

L’ultimo concerto. Motta si ritira dalle scene perché “la verità richiede tempo” : Roma. Sabato sera, Francesco Motta è salito sul palco dell’Auditorium Parco della musica, sala Santa Cecilia – “il posto più bello dove fare musica in Italia” – e ha suonato il suo ultimo concerto. L’aveva annunciato da mesi, l’aveva chiamato “Per l’ultima volta”, aveva scritto che però “per l’ultim

AnChe Zingaretti promuove il voto ai 16enni : “Da sempre favorevole - ora è tempo” : La proposta di allargare il diritto di voto Anche ai 16enni viene accolta positivamente Anche dal Pd, tramite il suo segretario Nicola Zingaretti: "Sono da sempre favorevole al voto ai sedicenni. Bene oggi le parole di Enrico Letta. La passione civile di tante ragazze e tanti ragazzi che incontro tutti i giorni rafforzano questa idea. Ora è tempo”.Continua a leggere

Freccero : "Ascolti Che tempo che fa su Rai2 - buon inizio - programma può crescere ancora" : "È un buon inizio e se davvero si rispettano le tabelle di marcia si può arrivare ad una bella media di share. Sono molto felice, credo che il programma potrà ancora crescere". Lo ha detto il direttore di Rai2 Carlo Freccero a proposito dei risultati di ascolto registrati da Che tempo che fa al debutto su Rai2, ieri (982.000 telespettatori e 5% di share nell'anteprima, 1.907.000 telespettatori e share 8.2% dopo le 21). ...