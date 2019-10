Carta Famiglia | chi può chiederla e ottenere sconti e agevolazioni

Carta Famiglia : agevolazioni e requisiti fino al 2021 - le nuove regole : Carta Famiglia: agevolazioni e requisiti fino al 2021, le nuove regole In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM del 27 giugno 2019 che contiene le nuove regole della Carta Famiglia, specificando i criteri per l’individuazione dei beneficiari della Carta, definendo le modalità di rilascio della stessa nonché le agevolazioni previste per i titolari della Carta. Andiamo quindi a vedere le agevolazioni previste e i requisiti richiesti ...