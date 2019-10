Autrice Rai arrestata per stalking al capo di gabinetto della Farnesina

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Luana Rosato Valentina Pizzale,e sceneggiatrice Rai, è stataperaldi, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi Il ritorno a Roma dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi per l’insediamento ai piani alti del Ministero degli Esteri ha particolarmente infastidito l’e sceneggiatrice Rai, Valentina Pizzale, che ha iniziato a perseguitarlo con messaggi minatori a tutte le ore del giorno e, in particolar modo, a notte fonda. L’astioPizzale nei confronti di Sequi inizia nel 2017, quando i due ebbero una breve relazione troncata proprio dal diplomatico. Già in quel periodo, l’iniziò a manifestare degli atteggiamenti ossessivi nei confronti dell’ex compagno: a lui, infatti, inviava messaggi di ogni genere, minacciandolo di mettere in piazza i fatti privati se non fosse tornato al suo fianco. Così, due ...

