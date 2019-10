Ambiente | Conte | ‘inseriremo protezione in Costituzione’ 2

Conte ad Assisi : solidarietà e Ambiente : 12.42 Realizzare "un Paese più giusto e solidale",dove "non si tagliano risorse alla scuola,nella ricerca e nella sanità" e dove "i contribuenti onesti paghino meno anche grazie alla lotta all'evasione". Così il premier Conte ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco. "Serve uno sviluppo che non danneggi l' ambiente, che sia umano.La tutela dell' ambiente è un impegno che consideriamo prioritario"."Intollerabile" la lentezza della ...

Ambiente : M5S - ‘bene Conte - Sardegna non ritardi uscita dal carbone’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ricordare al presidente della Regione Sardegna che il programma di uscita dal carbone è fissato al 2025 e non si può eludere a questa scadenza. Tra l’altro la ‘decarbonizzazione di economia e finanza’ era un impegno preso anche dal precedente governo, quindi il governo di centrodestra-leghista sardo non può eludere questa ...

Ambiente - Conte : “Decarbonizzazione nel 2025 - sono contrario a differire” : “Il programma della decarbonizzazione è fissato al 2025, non ho preso assolutamente impegni di differire questa scadenza. Questo è un governo verde, che ha progettato nel suo Dna un green new deal, abbiamo un piano energia e clima e delle interlocuzione con le istituzioni europee e c’è un chiaro progetto di decarbonizzazione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del tavolo per ...

Scuola : Conte - 'andrò a parlare di costituzione - Ambiente e bullismo' : Roma, 30 set. (AdnKronos) – "Voglio andare nelle scuole per parlare agli studenti di costituzione, educazione ambientale e contrasto al bullismo". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Skuola.net.

Conte all'Onu : «Noi in prima linea sull'Ambiente - allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita» : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Conte : lotta a povertà a tutela Ambiente : 2.27 "lotta alla povertà,tutela dell'ambiente, con l'essere umano al centro dell' azione politica", ma anche "un umanesimo inclusivo". Così il premier Conte all'assemblea generale Onu a New York, in apertura del suo intervento nella notte nel quale ha lanciato la sfida del Green new deal". L'Italia "con le energie rinnovabili è in prima linea per la lotta al cambiamento climatico". Il nostro Paese, ha aggiunto Conte, "invoca il sostegno al ...

Conte : tutela Ambiente nella Carta : 1.09 "Inserire nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile è un obiettivo da raggiungere, in questa legislatura". Così su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a New York a margine dell'Assemblea generale dell' Onu. Per questo, ha aggiunto,"siamo al lavoro per un vero cambiamento culturale".

Clima - Conte : "Dobbiamo inserire la tutela dell'Ambiente e della biodiversità nella nostra Costituzione" : "Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale" sul Clima, "bisogna cambiare paradigma culturale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'Assemblea Onu

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'Ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Conte ad Atreju : "Lega isolata. Chiederò un patto con il mondo produttivo per l'Ambiente" : Matteo Salvini? È isolato nell'Ue, persino Orban non lo ha seguito. Matteo Renzi? Non è un Demolition man, anche se avrebbe gradito che l'ex segretario dem gli avesse comunicato l'intenzione di lasciare il Pd prima che nascesse il governo. Dopo un primo 'assaggio' a una festa di partito, con l'intervento giovedì sera al raduno di Mdp-Articolo1, Giuseppe Conte ha debuttato davanti a una platea dell'opposizione parlando ad Atreju, la convention ...

Ambiente - Conte : “Chiederemo a Ue lo scomputo degli investimenti verdi da calcolo deficit” : “Europa, Mezzogiorno e Ambiente sono opportunità essenziali da cogliere all’interno di una nuova stagione riformatrice che ho l’onere e l’onore di avviare come presidente del Consiglio. Non si tratta di questioni separate l’una dall’altra”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari. “Le parole economia ed ecologia hanno una radice etimologica comune di origine greca, oikos appunto, che ci richiama ...