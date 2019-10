Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019), 3 ott. (AdnKronos) – Sarà ufficialmente ‘consegnato” e affidato alla, con un evento interreligioso pubblico in programma a Marghera (), la sera del prossimo 4 ottobre – giorno dedicato dalla Chiesa alla memoria e alla festa di san Francesco d’Assisi – ilsullaumana per la pace mondiale e la convivenza comune sottoscritto nei mesi scorsi ad Abuda Papa Francesco e dal Grandedi Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.All’evento previsto alle ore 20.30 di domani al Teatro Aurora di Marghera, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dall’incontro di san Francesco con il Sultano d’Egitto e denominato ‘Fratelli e sorelle cittadini di un’unica terra” – parteciperanno ildiFrancesco Moraglia, l’delle comunità ...

TV7Benevento : Venezia: Patriarca e Imam 'consegnano' a città documento fratellanza di Abu Dhabi... -