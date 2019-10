Taranto | litiga con la convivente ed evade dai domiciliari

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Crispiano e ora l'uomo, un 53enne, si trova in carcere Si sono aperte le porte della prigione per un uomo di 53 anni di Crispiano, un Comune della provincia di, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per evasione. I militari, su richiesta dei familiari dell'uomo, sono intervenuti presso la sua abitazione. Il 53enne, sebbene sottoposto agli arresti, a causa di un acceso diverbio con la, si era allontanato da casa minacciando di compiere un insano gesto. Subito gli investigatori si sono messi alla ricerca dell'uomo con l'ausilio dei carabinieri compagnia di Massafra (un altro Comune in provincia di). In breve tempo il 53enne è stato rintracciato a bordo della propria autovettura in sosta in una campagna di un altro Comune vicino, Statte. I ...