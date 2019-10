Pio e Amedeo spettacolo uguale al precedente? Arriva il Tapiro d’oro

Amici Celebrities - Pio e Amedeo scherzano su Marco Carta - Maria De Filippi li gela : "Non ha rubato" : Tra i vari ospiti della prima puntata di Amici Celebrities, sono stati presenti nello studio di Canale5, il duo pugliese Pio e Amedeo. I due comici sono noti per le loro battute ironiche, addirittura a volte scomode, e così anche davanti al pubblico di Maria De Filippi hanno dato del loro meglio. Do

Amici Celebrities - Pio e Amedeo lanciano una frecciata a Marco Carta : “Almeno comprati il coso che toglie l’antitaccheggio”. Maria De Filippi li gela : “Non ha rubato” : Pio e Amedeo sono stati ospiti della prima puntata di Amici Celebrities e nel loro monologo i due comici pugliesi hanno preso di mira la politica italiana ma poi si sono lasciati andare a una battuta su Marco Carta, il cantante ex vincitore proprio di Amici a processo con l’accusa di furto aggravato per aver portato via dalla Rinascente di Milano 6 magliette, che ha creato imbarazzo in studio. “Maria non dirmi che tu e Maurizio vi ...

Pio e Amedeo fanno una battuta su Belen Rodriguez - il web insorge : Squallido : Il debutto della prima edizione di Amici Celebrities è stato molto seguito, soprattutto sui social network. Come spesso accade, i programmi di Maria De Filippi generano un ampio flusso di post, soprattutto su Twitter. Uno dei momenti che ha scatenato maggiormente i commenti è stato la parentesi comica di Pio e Amedeo, che sono diventati quasi una presenza fissa del programma giovane per eccellenza di Maria De Filippi. I due attori pugliesi hanno ...

Amici Celebrities - entrano Pio e Amedeo e fanno una battuta pesantissima : Ogni volta che si esibiscono fanno inalberare qualcuno. Ma in fondo non è anche questo lo scopo di un comico satirico? Ospiti della prima puntata di Amici Celebrities, che abbiamo seguito in diretta sul Leggo.it, Pio e Amedeo non hanno fatto sconti a nessuno. Sotto attacco è finito Marco Carta e il presunto furto alla Rinascente, Maria De Filippi li zittisce prontamente, ma con il sorriso. Pio e Amadeo tornano sul palco di Amici, questa volta in ...

Amici Celebrities : Pio e Amedeo tornano sul parco di Amici (VIDEO) : Amici Celebrities sabato 21 settembre. Il video di Pio e Amedeo che parlano dell’estate politica, Salvini Renzi, ma anche di Er Faina e altri. Erano in tutte le puntate del serale della scorsa edizione di Amici, non potevano mancare quindi nella versione del programma di Maria De Filippi dedicata ai Vip, che è andata in onda ieri, sabato 21 settembre. Parliamo di Pio e Amedeo che hanno intrattenuto il pubblico del nuovo programma condotto ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi zittisce Pio e Amedeo : 'Marco Carta non ha rubato' : Amici Celebrities è finalmente iniziato con la primissima puntata andata in onda sabato 21 settembre. Tra gli ospiti ci sono stati Pio e Amedeo che, come al solito, non hanno fatto sconti a nessuno. Infatti, l'amato duo comico ha scherzato sulla politica, tirando in ballo Salvini, Renzi e Conte, e poi ha fatto qualche battutina pungente sui vip dello spettacolo ed, in particolare, su Giulia De Lellis e Marco Carta. Quest'ultimo è stato preso di ...

Pio e Amedeo : "Valeria Marini? L'abbiamo fatta piangere"/ La battuta sulla sua morte : Pio e Amedeo si raccontano in una intervista senza filtri: ecco i piccoli imprevisti dei comici pugliesi, con Alex Britti e Valeria Marini.

Pio e Amedeo accettano la sfida di Diletta Leotta e le "corrono dietro" - : Roberta Damiata Alla proposta di Pio e Amedeo di spalmarle di crema solare, Diletta Leotta lancia una sfida, che ovviamente i due non si lasciano sfuggire Diletta Leotta, oltre ad essere una delle conduttrici più corteggiate, è anche una grande sportiva, e ogni sera fa un po' di jogging ovunque si trovi, anche in vacanza. E questo è uno dei segreti del suo fisico perfetto. L’amica che è con lei, Rossella Flamingo, è una campionessa ...

Pio e Amedeo prendono in giro Belen... anche loro con il sexy ghiacciolo : Al sexy ghiacciolo gustato da Belen sulla spiaggia, hanno risposto Pio e Amedeo postando una foto che ha scatenato l'ilarità della rete. Con il caldo torrido che sta facendo in questo periodo, rinfrescarsi è d’obbligo, soprattutto se si è in spiaggia sotto un sole rovente. E cosa c’è di meglio che un ghiacciolo per dare un po’ di sollievo? Il “calippo” il famoso ghiacciolo dalla forma un po’ equivoca, qualche anno è stato il ...