Migranti : Lampedusa - corona di fiori in mare sul luogo naufragio 2013 : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Una corona di fiori nel punto del mare di Lampedusa in cui il 3 ottobre del 2013 un barcone affondò provocando la morte di 368 Migranti . Studenti, superstiti, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, intorno a mezzogiorno sono saliti a bordo dei pescherecci e dal porto dell’isola sono salpati alla volta del punto del naufragio . La cerimonia di commemorazione si è svolta dopo il corteo che dal ...

Migranti - a Lampedusa sbarcano in 72 durante commemorazione strage del 3 ottobre 2013 : durante la commemorazione delle 366 persone morte in mare, al largo di Lampedusa , il 3 ottobre del 2013 , altri 72 Migranti sono sbarcati sull'isola. Sono arrivati sotto la pioggia battente durante le celebrazioni di quel drammatico naufragio e sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. L'hotspot dell'isola è sempre più sovraffollato.Continua a leggere

Migranti - Lampedusa ricorda vittime 2013 : 10.45 Lampedusa commemora le 368 vittime del naufragio del 2013 , quando un barcone si rovesciò di fronte all'isola. Alle 3.30, ora della tragedia, è stato inaugurato il memoriale "Nuova Speranza". Cittadini, associazioni, forze dell'ordine, rappresentanti delle istituzioni e studenti di scuole italiane e europee sono partiti in corteo da piazza Castello diretti alla Porta d'Europa. La Rai ricorda le vittime dell'immigrazione con un palinsesto ...

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove nella notte sono arrivate 72 persone, soccorse da Guardia costiera e Guardia di Finanza. L'imbarcazione è partita dalla Libia. A bordo 69 uomini, 2 donne e 1 bambino, quasi tutti del Bangladesh.

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato indietro 3 volte dalla mafia” : così i Migranti in Libia chiamano la guardia costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa . Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - giunti 53 Migranti : A Lampedusa , nella notte, sono giunti 53 migranti tunisini in tre diversi sbarchi . Tutti sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola

Calabria - Lampedusa : giunti 122 Migranti : 11.25 Una barca a vela, con a bordo 69 persone, è approdata sul litorale di Sellia Marina,centro dello Ionio catanzarese. A bordo uomini di nazionalità pachistana. In corso le operazioni di identificazione.Sul posto presenti le forze dell'ordine e personale medico. Intanto a Lampedusa,nella notte, giunti 53 tunisini in tre diversi sbarchi.Portati all'hotspot, si è arrivati a 301presenze a fronte di una capienza massima prevista per 95 ...