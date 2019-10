Migranti a Lampedusa | sei anni fa la strage del 3 ottobre | Impedire che accada di

**Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati nella notte in 72** : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove nella notte sono arrivate 72 persone, soccorse da Guardia costiera e Guardia di Finanza. L'imbarcazione è partita dalla Libia. A bordo 69 uomini, 2 donne e 1 bambino, quasi tutti del Bangladesh.

**Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati nella notte in 72** : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove nella notte sono arrivate 72 persone, soccorse da Guardia costiera e Guardia di Finanza. L’imbarcazione è partita dalla Libia. A bordo 69 uomini, 2 donne e 1 bambino, quasi tutti del Bangladesh. L'articolo **Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, arrivati nella notte in 72** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato indietro 3 volte dalla mafia” : così i Migranti in Libia chiamano la guardia costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa. Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - giunti 53 Migranti : A Lampedusa, nella notte, sono giunti 53 migranti tunisini in tre diversi sbarchi. Tutti sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola

Migranti - sbarchi senza sosta a Lampedusa : l’hotspot è al collasso : Nuovi sbarchi a Lampedusa: sull'isola siciliane nella notte sono arrivati 53 Migranti di nazionalità tunisina, in tre diversi approdi. 75 Migranti sono arrivati con una barca a vela nella costa calabrese vicino Catanzaro: si tratta di cittadini pachistani uomini, tutti in buone condizioni di salute, fra i quali 12 minorenni.Continua a leggere

Migranti : nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 53 tunisini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Tre nuovi sbarchi, la notte scorsa, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 53 tunisini. Sono stati tutti trasferiti all'hotspot. Al centro d'accoglienza ci sono oltre 300 ospiti su una capienza di massimo 95 persone.

Calabria - Lampedusa : giunti 122 Migranti : 11.25 Una barca a vela, con a bordo 69 persone, è approdata sul litorale di Sellia Marina,centro dello Ionio catanzarese. A bordo uomini di nazionalità pachistana. In corso le operazioni di identificazione.Sul posto presenti le forze dell'ordine e personale medico. Intanto a Lampedusa,nella notte, giunti 53 tunisini in tre diversi sbarchi.Portati all'hotspot, si è arrivati a 301presenze a fronte di una capienza massima prevista per 95 ...

Migranti : nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 53 tunisini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Tre nuovi sbarchi, la notte scorsa, sull’isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 53 tunisini. Sono stati tutti trasferiti all’hotspot. Al centro d’accoglienza ci sono oltre 300 ospiti su una capienza di massimo 95 persone.L'articolo Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 53 tunisini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa (2) : (AdnKronos) - "Ho ritenuto importante che il primo evento da me organizzato al parlamento europeo -ha detto Bartolo- avesse come scopo quello di ricordare questa tragedia e le persone che in essa hanno perso la vita, nonché di discutere l'attuale situazione umanitaria nel Mediterraneo e le sue possi

Migranti : Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Immagini, parole, storie di donne e uomini in cerca di una vita migliore. La 'porta d’Europa' è sbarcata simbolicamente al parlamento di Bruxelles dove oggi, in occasione del sesto anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando 368 persone rimasero vi

Migranti : Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – Immagini, parole, storie di donne e uomini in cerca di una vita migliore. La ‘porta d’Europa’ è sbarcata simbolicamente al parlamento di Bruxelles dove oggi, in occasione del sesto anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando 368 persone rimasero vittime di un naufragio a mezzo miglio dalla costa, l’allora responsabile del Poliambulatorio dell’isola ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - soccorsi da Guardia costiera : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati una cinquantina di persone soccorse dalla Guardia costiera

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - soccorsi da Guardia costiera : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – nuovo sbarco sull’isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati una cinquantina di persone soccorse dalla Guardia costieraL'articolo Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, soccorsi da Guardia costiera sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti - l'ex vice sindaco di Lampedusa : 'Con questo governo ci invaderanno - traditori' : Lampedusa non è un posto come gli altri quando si parla di immigrazione. Rappresenta il primo approdo delle acque italiane e diventa spesso una meta agognata per tanti disperati che, dall'Africa, si mettono in viaggio nella speranza di trovare una vita migliore in Italia. Quello dei Migranti resta un problema che anche il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tuttavia, c'è l'idea diffusa che l'approccio al problema potrebbe essere considerevolmente ...