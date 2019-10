Mangia Sushi e a causa di un’infezione da pesce crudo gli amputano una mano

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Un uomo di 71 anni della Sud Corea ha dovuto subire l’amputazione del braccio dopo essere stato a cena in un ristorante giapponese e averto del. L’uomo ha contratto una brutta infezione, la vibriosi, per averto del. L’uomo si è alzato la mattina successiva alla cena al ristorante giapponese con unagonfissima piena di vesciche e lividi. Più le ore passavano e più lasi gonfiava, così i medici di un ospedale di Jeonju in Corea del Sud, come raccontato dal New England Journal of Medicine, hanno deciso di amputare laall’uomo. L’uomo è arrivato in ospedale con lagonfissima e la febbre altissima. I medici in un primo momento hanno deciso di rimuovere il tessuto infetto prescritto una terapia. Ma il primo intervento dei medici non ha sortito l’effetto sperato e quindi è stato deciso dall’equipe di dottori che seguiva ...

2019libertas : RT @fr4nc15_93: Genitori musulmani chiedono della carne halal in una mensa per il figlio, un leghista afferma che in questo modo offendono… - djuncino : Dalle mie Party il Mercoledì sera si butta la plastica e si mangia Sushi !! U. - allegramenta : In Italia si mangia: carne di cavallo che per i britannici è come mangiare un cane, carne di mucca che per gli indu… -