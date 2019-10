L’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato lanciano i francobolli di Lucio Dalla

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sul sito ufficiale di Poste Italiane si comunica che sono stati emessi idi, Giorgio Gaber e Pino Daniele ad opera dell'Istitutoe della. L'iniziativa fa parte della collezione Le Eccellenze ItalianeSpettacolo, un'iniziativa nata per celebrare i cantautori italiani. Iritraggono il volto dei tre artisti circoscritti in un vinile stilizzato, e le tre effigi sono state firmate da Tiziana Trinca per, lo stesso Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali per Giorgio Gaber e Gaetano Ieluzzo per Pino Daniele. I, al prezzo di 1,10 euro, potranno essere richiesti presso gli sportelli filatelici degli uffici postali, o presso lo Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Altrimenti, si ...

