Lega deposita mozione di sfiducia contro Raggi | domani in piazza Campidoglio con Salvini

Legge elettorale - la Lega deposita il quesito per il referendum. Calderoli : “Raccolta firme per elezione diretta del capo dello Stato” : Hanno marciato sulla Cassazione per depositare il quesito che propone un referendum sulla Legge elettorale. Destinazione: la corte di Cassazione. Una deLegazione della Lega, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, è arrivata alla suprema corte per chiedere di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum: si passerebbe quindi a un sistema maggioritario puro, come più volte richiesto da Matteo Salvini. A sostegno del quesito, ...