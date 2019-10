Instagram “silenzia” il bullismo | gli utenti diventano moderatori

Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Instagram prova a bloccare i messaggi sgraditi. Il social network introdurrà in tutto il mondo la funzione “silenzia”, simile a quella già presente su Facebook. Chiunque potrò togliere la voce a un utente, senza necessariamente bloccarlo. E i suoi commenti non saranno più visibili sotto i post. Come funziona Gli– ha spiegato Instagram in un post - possono silenziare qualcuno scorrendo verso sinistra un commento, attraverso la sezione Privacy delle Impostazioni o direttamente sul profilo dell'account che si intende fermare. Una volta silenziato, l'account non potrà più commentare i post dell'utente. O, meglio, non sarà più visibile agli altri. Il profilo zittito continuerà invece a vederli, non potendo quindi capire di essere stato messo in sonno. L'utente che ha deciso di fermarlo, vedrà comparire il commento, ma non il suo contenuto. Potrà quindi decidere di ignorarlo o ...

