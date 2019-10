Ecco render e qualche specifica di OnePlus 8 | che arriverà nel 2020

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sono passati pochi giorni dalla presentazione di7T, e manca ancoragiorno alla presentazione del fratello maggiore7T Pro, che dovrebbe essere annunciato il 10 ottobre, e già arrivano immagini dal. Ce le porta ancora una volta Steve H. McFly, più noto come @OnLeaks, che ci mostra come potrebbe essere8, il flagship che sarà presentato il prossimo anno. Il leaker ha collaborato con Cashkaro per realizzare iin 5K, che mostrano quello che dovrebbe essere il design dello smartphone. Ilnon è basato sugli schemi CAD, quanto piuttosto su una serie di schemi dettagliati forniti da un insider. È dunque possibile che il design finale differisca da queste immagini. Se a un primo sguardo non sembra presentare grosse variazioni, in realtà le novità ci sono, a partire dall’assenza del notch per la fotocamera frontale: secondo le ...

