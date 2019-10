Caso Consip | Luca Lotti rinviato a giudizio per favoreggiamento | «Dimostrerò la mia

Fonte : ilsecoloxix

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Insieme all'ex ministro dello Sport il gup Clementina Forleo ha deciso che devono andare a processo anche l'ex comandante generale dell'Arma dei carabinieri Tullio Del Sette e il generale Saltalamacchia. Prima udienza fissata per il 15 gennaio

Agenzia_Ansa : In cinque a processo per caso #Consip, anche Lotti e Del Sette #ANSA - HuffPostItalia : Luca Lotti rinviato a giudizio per il caso Consip - TgLa7 : Caso #Consip #LucaLotti e Del Sette rinviati a giudizio, #Scafarto prosciolto -