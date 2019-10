Barcellona-Inter | Messi si congratula con i nerazzurri | “una grandissima squadra | ci ha

Beffa Inter - Barcellona rimonta e vince 2-1 al Camp Nou : Inter, serviva l'impresa a Conte e l'impresa non e' arrivata. Ma e' stata un'Inter convincente quella sconfitta dal Barcellona per 2-1

Barcellona-Inter - Cesari durissimo : 'Arbitraggio insufficiente - rigore netto su Sensi' : L'Inter esce a testa alta dal match di Champions League giocato al Camp Nou ieri sera contro il Barcellona e perso 2-1. I nerazzurri hanno dominato nel primo tempo, passando in vantaggio dopo soli tre minuti con Lautaro Martinez e sfiorando più volte il raddoppio. I blaugrana sono poi cresciuti nella ripresa, trovando la remuntada con la doppietta di Luis Suarez. Una gara che sta facendo discutere, però, anche per l'Arbitraggio del direttore di ...

Barcellona-Inter - Valverde smentisce Conte : “la vittoria è meritata. Messi? E unico - abbiamo sempre bisogno di lui” : L’allenatore del Barcellona ha commentato la vittoria ottenuta in rimonta sull’Inter, soffermandosi anche su Conte Sospiro di sollievo per il Barcellona, che rimonta l’Inter al Camp Nou e ottiene la prima vittoria di questa edizione di Champions dopo il pari di Dortmund. AFP/LaPresse Una partita cominciata male ma finita bene per gli uomini di Valverde, riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. ...

Barcellona-Inter - Conte getta ombre sull’arbitraggio di Skomina : “ho visto alcune cose non ben indirizzate…” : L’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista sulla gara del Camp Nou, puntando il dito anche contro l’arbitro L’Inter esce sconfitta dal Camp Nou, ma con la testa ben alta per la prestazione fornita al cospetto di una squadra forte come il Barcellona. I nerazzurri dominano il primo tempo ma calano nella ripresa, subendo la rimonta firmata Luis Suarez, autore di una doppietta. AFP/LaPresse Un ...

Champions League - Barcellona-Inter 2-1 : non bastano il gol di Lautaro e un gran primo tempo. Suarez condanna i nerazzurri : L’Inter gioca un grande primo tempo al Camp Nou, gasata dal gol a freddo di Lautaro Martinez. Il confronto con il Barcellona è alla pari fino alla rete di Suarez che ribalta gli equilibri. Poi è un’altra prodezza dell’uruguayano a condannare i nerazzurri alla prima sconfitta stagionale. L'articolo Champions League, Barcellona-Inter 2-1: non bastano il gol di Lautaro e un gran primo tempo. Suarez condanna i nerazzurri proviene ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : i nerazzurri sognano con Martinez - la doppietta di Suarez gela gli uomini di Conte : L’Inter non è riuscita nell’impresa di battere il Barcellona al Camp Nou, i nerazzurri sono passati in vantaggio dopo due minuti con Lautaro Martinez e hanno sognato l’impresa per un’ora poi è saltata fuori la maggiore qualità dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1 grazie a una micidiale doppietta di Luis Suarez. Ora la rincorsa dell’Inter verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League ...