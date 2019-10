Atlantia scrive al governo | no ad Alitalia senza le concessioni di Autostrade

Fonte : blogo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Voi ci togliete le? Noi non salviamo. Sembra essere questo l’obiettivo della lettera inviata daalConte. Il quotidiano La Repubblica ha avuto una copia della missiva e ne rende pubblico parte del contenuto dal quale si evince una sorta di “ripicca” da parte di, società dei Benetton. "... Il permanere di una situazione di incertezza in merito adper l'Italia - si legge nel testo - non consentirebbero di impegnarsi in un'operazione onerosa di complessa gestione ed elevato rischio...".Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito a Genova di voler revocare lead, eventualità confermata anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e indirettamente anche dal Partito Democratico. Dal canto proprio, la società di Benetton parla di un parere negativo da parte dei suoi advisor e ...

