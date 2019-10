Taekwondo | Europei Cadetti 2019 | stop ai quarti per Elia Torre e Aurora Ceccantini

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Seconda giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per glidi. Sui tatami spagnoli si sono svolti i combattimenti di altre sei categorie di peso. Anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare il grande acuto, fermandosi ai piedi del podio. I migliori sono stati(-49 kg) e(-55 kg), eliminati aidi finale, rispettivamente dal russo Kirill Korolev per 17-8 e dalla bielorussa Vitaliya Lazuta per 44-6.agli ottavi per Mario Carandente (-49 kg) e Anna Cuorvo (-44 kg), sconfitti rispettivamente 30-12 dall’ucraino Davyd Nesterov e 36-20 dalla greca Styliani Marentaki. Si è interrotto invece subito il cammino di Gian Alberto Ballerino (-57 kg), Giuseppe Mazza (-65 kg) e Valentina Lecce (-51 kg), che sono stati battuti rispettivamente 32-9 dal turco Emre Sirakaya, 35-15 dal greco Anastasios Zougris e 33-15 ...

