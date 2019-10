Rdc agli ex brigatisti | ora Salvini protesta ma la Lega votò contro l’esclusione dei

Pensioni : Q100 non si tocca - per i tecnici del Tesoro meglio tagli sul Rdc : "meglio tagliare il reddito dei grillini che Quota 100", lo riferiscono i tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze che sono già a lavoro in vista della riapertura dei lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, ma si dovranno individuare le più plausibili tenendo anche in considerazione le risorse che il Governo giallo-rosso dovrà mettere a disposizione. Quota 100 dovrà terminare la sua ...