Offre sesso ai carabinieri per evitare la multa | arrestata una romena

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Una donna di nazionalitàha provato a corrompere icon una prestazione sessuale peril sequestro dell'auto.per tentata corruzione "Facciamoe non mite". Così, un trentatrenne di nazionalità rumena ha tentato di corrompere iperche le comminassero unadopo aver riscontrato una grave infrazione del codice della strada. Per la donna sono scattate subito le manette. I fatti risalgono ad un giorno fa, a Cerignola, graziosa cittadina in provincia di Foggia. Secondo quanto riferisce il quotidiano online Foggiareporter.it, la trentatrenne stava viaggiando a bordo di un' auto, in compagnia di due uomini, quando i militari dell'Arma le hanno intimato ALT in via Gran Sasso. Attraverso dei controlli di routine, è emerso che il conducente della vettura, anch'egli rumeno, non avesse mai ...

