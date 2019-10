Milan e Inter | assemblea con i cittadini per il nuovo stadio

Milan-Inter - si lavora anche al Piano B per il nuovo stadio : Presentati i due progetti per il nuovo stadio da far sorgere nell’area di San Siro, ora la palla è passata al Comune di Milano. Milan e Inter non vogliono però farsi trovare impreparate e, come scrive “La Repubblica”, continuano a tenere in considerazione quel “Piano B” rappresentato dalle aree Falck di Sesto San Giovanni. In […] L'articolo Milan-Inter, si lavora anche al Piano B per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan - Spalletti si tira fuori : “ho un contratto con l’Inter - dovreste venire a raccogliere uva con me” : L’allenatore toscano ha spento sul nascere le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Milan al posto di Giampaolo Al momento si gode un po’ di riposo Luciano Spalletti, esonerato dall’Inter al termine della scorsa stagione per far posto ad Antonio Conte, che ha iniziato al meglio quest’anno con sei vittorie nelle prime sei partite di Serie A. Spada/LaPresse Adesso, il nome dell’allenatore di Certaldo è ...

Serie A - calendario 7^ giornata in tv : Inter-Juventus su Sky - Genoa-Milan su Dazn : Archiviata la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League, tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà un big match imperdibile: Inter-Juventus. Il derby d’Italia verrà disputato domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20:45 a San Siro. A trasmettere la diretta tv sarà Sky. La sfida avrà un valore maggiore rispetto alle ultime stagioni, visto che l’Inter lotta per lo scudetto e si è candidata prepotentemente ad essere ...

Milan-Fiorentina - i tifosi rossoneri hanno perso la pazienza : “fuori i coglioni” - dura contestazione nell’intervallo : dura contestazione nell’intervallo di Milan-Fiorentina: con i rossoneri sotto di un gol i tifosi perdono la pazienza Milan-Fiorentina 0-1 dopo 45 minuti di gioco. Recita questo il tabellino del match della domenica sera, valevole per la 6ª giornata di Serie A. Un punteggio che, unito ad un pessimo inizio di stagione dei rossoner, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi, nell’intervallo la contestazione è stata durissima. ...

Arnault ai tifosi del Milan : «Nessun interesse sul club» : Dopo le indiscrezioni, peraltro già smentite, di una possibile offerta di LVMH per rilevare il controllo del Milan dal fondo Elliott, anche la famiglia Arnault, principale azionista del colosso francese del lusso, interviene per negare qualsiasi interesse nei confronti del club rossonero. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Antoine Arnault, figlio del numero […] L'articolo Arnault ai tifosi del Milan: «Nessun interesse sul ...

Cessione Milan - il gruppo Arnault allo scoperto : la smentita sull’interesse per il club rossonero : Cessione Milan – “Abbiamo enorme rispetto per questo club magnifico, la sua fantastica storia ed i suoi valori, ma non siamo mai stati in contatto con alcun dirigente e mai avviato alcuna trattativa”. Sono le importanti dichiarazioni di Antoine Arnault, amministratore del gruppo LVMH che ha deciso di smentire, attraverso il proprio profilo Instagram, le voci di una trattatva con il fondo Elliott per l’acquisto del ...

Eni - Descalzi e la moglie indagati a Milano per omessa comunicazione di conflitto di interessi : L’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di omessa comunicazione di conflitto di interessi e ieri la sua abitazione milanese è stata perquisita dalla Finanza. Il Corriere della Sera aggiunge che l’indagine, di cui ha dato notizia giovedì sera lo stesso gruppo petrolifero con un comunicato che “respinge le accuse”, coinvolge direttamente anche la moglie di ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : si va all’intervallo con i rossoneri in vantaggio grazie al gol su rigore di Piatek : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Decide al momento il gol dal dischetto di Piatek, un primo tempo dove il Milan ha legittimato il vantaggio per 0-1 di fronte a un Torino imballato e poco pericoloso. Sirigu fra i migliori in campo. Termina il primo tempo. 45+3′ OCCASIONISSIMA PER BELOTTI CHE ANTICIPA DONNARUMMA IN USCITA! Il capitano del Toro controlla male spendendo alto in precario equilibrio, ma con la porta ...

LIVE Treviso-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : vantaggio Milanese all’intervallo (33-35) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! C’è grande equilibrio al PalaVerde con l’Olimpia avanti di soli due punti. Dodici punti per un ottimo Rodriguez, mentre per Treviso il migliore è Logan (7) 33-35 Jumper nell’area di Moraschini. 33-33 Pareggia Cooke. Manca un minuto alla fine. 31-33 Appoggio al vetro di Tarczewski. 28-31 Rodriguez con il sottomano e timeout immediato di ...

Nuovo San Siro - stadio Inter-Milan/ Scaroni : 'prezzi variabili' - sui naming rights... : Nuovo San Siro, stadio Inter e Milan: la presentazione dei progetti per il Nuovo impianto a Milano. Gazidis: 'Guardiamo alle nuove generazioni'.

Presentati i due progetti per il nuovo stadio di Inter e Milan : no alla ristrutturazione : Nel 2009, il quotidiano britannico 'The Times' stilò una classifica degli stadi più belli del mondo e lo storico impianto Milanese si piazzò al secondo posto, dietro soltanto al Westfalenstadium di Dortmund e davanti ad autentici templi del calcio come l'Anfield Road di Liverpool, il Santiago Bernabeu di Madrid e il Nou Camp di Barcellona. Del resto, parliamo dello stadio di San Siro, dedicato a Giuseppe Meazza e definito la 'Scala del Calcio' e ...

Anelli e cattedrale - Milan e Inter presentano progetti nuovo stadio : "Gli Anelli di Milano" e "La cattedrale": sono questi i nomi dei due concept design selezionati, proposti dagli Studi Populus

San Siro - Pierfrancesco Maran : “Fossi in Inter e Milan mostrerei anche i progetti scartati” : “Mi sembrano tutti progetti Interessanti, sia i due che ci hanno fatto vedere oggi, sia quello di Boeri che abbiamo visto dai giornali. Sarei curioso anche di vedere il quarto, di cui non sappiamo nulla. Io non avrei paura, se fossi Inter e Milan, di mostrare tutti i progetti, perché aiuta a far capire ai Milanesi quali sono le alternative, anche indicando quali sono le criticità per cui magari gli altri due non andavano bene”. ...