Le Iene | Alessia Marcuzzi su Nadia Toffa | Solo la sua famiglia sapeva quanto fosse

Le Iene - abbraccio tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi in lacrime : perché è un momento storico : Il primo ottobre è andata in onda su Italia1 la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Mediaset ha voluto dedicare i primi minuti dello show a Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto a 40 anni, dopo una battaglia contro il cancro. In studio erano quindi presenti ben 100 Iene ed ex Iene, tra

100 Iene omaggiano Nadia Toffa - Alessia Marcuzzi : “Lei ora ci starà guardando e starà dicendo : ‘Ma guardate questi minchioni'” : Un bellissimo omaggio della famiglia de Le Iene per ricordare Nadia Toffa, l’inviata scomparsa lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto contro un cancro. In studio cento Iene, una reunion con tutti i volti che hanno fatto la storia del programma di Italia 1: Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Fabio Volo, Luca e Paolo, Pif, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nicola Savino, la Gialappa’s Band e molti altri. L’ingresso in studio, ...

Le Iene : la reunion e il discorso di Alessia Marcuzzi omaggiano Nadia Toffa : Le Iene per Nadia Toffa Lacrime e tanta emozione hanno aperto la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. L’omaggio a Nadia Toffa ha visto cento Iene ’sfilare’ in studio per ricordare la piccola guerriera bresciana. Hanno partecipato a questa speciale reunion i principali volti che hanno fatto la storia del programma di Italia 1: da Simona Ventura a Luciana Littizzetto, da Claudio Bisio a Fabio Volo, dal Trio Medusa a ...

Temptation - Andrea alza la voce con Nathaly : intervIene Alessia - lui insiste : Temptation Island Vip 2019, Nathaly e Andrea: falò di confronto nella terza puntata del 23 settembre Nathaly Caldonazzo e Andrea hanno lasciato Temptation Island Vip separatamente. Non poteva andare diversamente e non solo per il comportamento del fidanzato, ma anche per l’andamento della loro relazione negli ultimi tempi. Dal loro modo di parlare l’uno dell’altro, […] L'articolo Temptation, Andrea alza la voce con ...

Alessia Marcuzzi dice addio a Temptation Island Vip? Pronta per Le Iene : Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi lascia? Pronta per le nuove puntate de Le Iene Show Simona Ventura ha lasciato Temptation Island Vip dopo aver accettato la proposta di tornare in Rai per rilanciare la sua brillante carriera al timone di The Voice of Italy, Il Collegio, La Domenica Ventura e un altro programma musicale previsto per il 2020. Nonostante il grande successo riscontrato nella prima edizione, Temptation Island Vip è stato ...