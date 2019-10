Giorgia Rossi | il volto della Champions | «In Europa favorità la Juve | ma per lo scudetto

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) LaLeague è tornata su Mediaset. E con la coppa dalle grande orecchie riecco sul teleschermo anche. Doppio impegno: al martedì pre-partita sul canale 20 dalle 19:45 e poi il dopo-partita. con conduzione a bordo campo su Canale 5. Oggi, e per tutti i mercoledìcompetizione, PressingLeague in seconda serata, dalle 23:10 su Italia 1, con la conduzione e la sintesi di una partita di un’italiana e gli highlights delle altre gare., bentornata. «Diciamo che laè tornata a casa. Dopo un pit-stop è ripartita alla grande con Napoli-Liverpool sui canali che l’hanno ospitata negli ultimi anni, in chiaro e in pay. E io ringrazio Mediaset per averla ripresa e per aver creduto in me». Che cosa ti dà la, dal vivo a bordocampo? «Ti fa vivere un’atmosfera diversa, grandi emozioni perché è imprevedibile. Racconti ...

