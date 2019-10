Fibrosi polmonare idiopatica | un anticorpo migliora cura

A Roma due giorno di iniziative contro la Fibrosi polmonare Idiopatica : In occasione dell’in contro del 4 ottobre presso l’Ospedale San Camillo di Roma sarà presentato e distribuito il libro “Tutto d’un fiato. Racconti di vita e di rivincite”, nato dalle testimonianze di chi ogni giorno sfida con coraggio la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF). Venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre saranno due giornate speciali per tutte le persone che lottano contro la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF): l’Associazione “Un Respiro di ...

Nuove speranze per la Fibrosi polmonare idiopatica : un nuovo anticorpo rallenta la malattia : Una ricerca internazionale massa a punto da esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma ha dato il via a Nuove possibilità per la cura della fibrosi polmonare idiopatica (IPF), una malattia rara la cui diffusione e’ pero’ destinata ad aumentare, complice l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle diagnosi precoci: pamrevlumab, un anticorpo monoclonale, rallenta la ...