Barcellona-Inter in tv | orario e dove vederla Programma | streaming e probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Questa sera alle ore 21.00 l’affronterà in trasferta ilnella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena una sfida spettacolare in cui i nerazzurri, a punteggio pieno in Serie A, proveranno a realizzare l’impresa e fare risultato contro i blaugrana. Un match che evoca nei tifosi i ricordi del Triplete, visto che nella stagione 2009/2010 l’ha ottenuto l’unica vittoria con ilnegli otto confronti in Champions. Antonio Conte dovrà rinunciare a Romelu Lukaku, che non è stato convocato per un problema muscolare al quadricipite. Dall’altra parte è invece in lista Lionel Messi, che però non è ancora al top e quindi Ernesto Valverde non dovrebbe farlo giocare titolare e potrebbe puntare invece sul giovane talento Carles Perez. In campo il tasso tecnico e qualitativo delle due squadre sarà comunque ...

