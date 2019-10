Acqua bollente in gola e poi lo annega | uccide il figlio di 6 anni durante un esorcismo

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Un 31enne di Tucson, Arizona, ha detto alle autorità di aver ucciso ildi seila scorsa settimana mentre cercava di esorcizzarlo. Pablo Martinez è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado: ha tenuto la testa del piccolo sotto un rubinetto dicalda corrente per 10 minuti. La madre nel frattempo avrebbe chiamato un prete.

