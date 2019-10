Voce rotta e commozione | la Marcuzzi e 100 Iene piangono Nadia Anche lei ha

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ci sono proprio tutti stasera. Cento “” commosse per ricordareToffa, per dire che se non basta voltare pagina, la nuova stagione del programma di Italia Uno riparte dall’ultimo desiderio e progetto della conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro.″È tutto merito suo”, dice Alessiaaprendo la puntata. “Abbiamo pensato mille volte a come aprire la puntata senza di lei. Alla fine abbiamo pensato di festeggiare la vita perché era questo che voleva”.La conduttrice ha aggiunto: “Molti di noi non sapevano cosa avesse. Lei non aveva parlato con tutti, ma a tutti aveva detto di avere il più brutto dei mali. Tutti, compresa lei, speravamo che la notizia non sarebbe mai arrivata”.“Eravamo abituati a vederla forte, malei ha pianto. ...

