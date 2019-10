Tre diete anticellulite | menù

La sTretta di Instagram e Facebook su diete miracolose e integratori : Niente più pozioni magiche per dimagrire, addio ai post che celebrano la chirurgia estetica. Instagram e Facebook hanno annunciato l'arrivo di restrizioni sui post che promuovono alcuni prodotti. Saranno rigide per gli under 18 e un po' più morbide per i maggiorenni. I minorenni (o almeno quelli che secondo i dati in possesso della piattaforma lo sono) non vedranno più comparire post promozionali che riguardano diete, pozioni detox e interventi ...