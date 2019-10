Sequestrano il figlio gay per impedirgli di stare con il fidanzato Genitori a processo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) La Procura della Repubblica di Padova ha chiesto ilper una coppia dibulgari e una terza persona, loro connazionale, accusati di sequestro di persona, lesioni e violenza privata. Vittima dei fatti ildei due, del quale la famiglia non avrebbe accettato la relazione omosessuale con uno studente italiano, con cui il ragazzo conviveva a Padova, dove frequentava l’università. Per questo nel maggio del 2016 i tre, giunti a Padova, si sono recati nell’appartamento che i due giovani condividevano e qui avrebbero picchiato il giovane convivente padovano, costringendo ila seguirli e ad abbandonare gli studi per andare a vivere da parenti, in un paese sul Mar Nero. La parola passa al giudice per le udienze preliminari.

