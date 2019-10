Moda capelli corti autunno-inverno | in voga taglio a scodella | le nuance ramate e castane

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) In questo2019-2020 si deve rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovodi. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le chiome corte. Questo hairstyle è perfetto in ogni occasione e inoltre regala un look molto sbarazzino e fresco. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Sulle passerelle didi Alberta Ferretti si sono viste capigliature molto corte, sfilate e molto spettinate. Per quanto riguarda la tonalità la stilista ha optato per il bronde, che ricorda molto gli anni '60; per lo styling suipossono essere applicate delle paste opache e scelte anche da Victoria Beckham, per un risultato finale molto originale. Ritornano dianche i tagli maschili anni '50, visti da Thom Browne: per chi non conoscesse questi hairstyle si tratta di taglimolto eleganti, con la riga laterale e tenuti in ordine con del gel o della ...

