Le Iene | VIDEO Nadia Toffa | “Voglio lasciare un bel ricordo”

Video di Nadia Toffa a Le Iene Show : la puntata tributo tra l’intervista e i 100 volti noti della trasmissione : Il Video di Nadia Toffa a Le Iene Show risale a dicembre scorso ed è quello che possiamo definire un vero e proprio testamento della giornalista ai suoi fan e a tutto il pubblico del programma. La Iena è morta lo scorso agosto e ancora oggi i colleghi hanno una ferita aperta che difficilmente si chiuderà ed è per questo ci hanno tenuto a ribadire il fatto che "niente sarà più come prima per loro". La famiglia delle Iene ha perso uno dei loro ...

Le Iene - un video toccante : tutti gli amici della tv si ritrovano e raggiungono Nadia Toffa : Un video toccante. Un momento di televisione che si annuncia unico ed emozionante, ovviamente triste ma girato con un tocco di leggerezza. Da Cattelan a Bertolino, dalla Marcuzzi alla Blasi, tutti coloro che sono stati "Iena" si riuniscono per ricordare Nadia Toffa. La conduttrice è morta lo scorso

Nadia Toffa - l’ultimo video alle Iene mai visto : «Non credo avrò molto tempo. Non è il quanto vivi - ma come vivi» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Nadia Toffa sentiva che non sarebbe sopravvissuta alla malattia. Queste parole registrate in un video lungo venti minuti sembrano quasi il suo testamento. La conduttrice de “Le Iene” scomparsa il 13 agosto scorso per un cancro aveva chiesto alla sua redazione di aiutarla a realizzare un video per raccontare il suo anno di lotta. Era dicembre 2018. Davide Parenti, creatore del ...