Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ha fatto irruzione durante l’incontro tra il segretario di Stato americano Mikee il premier Giuseppe. La protagonista è Alice Martinelli, giornalista de Le Iene, che hato aun pezzo diin aperta polemica sui. Lastazione è avvenuta in sala dei Galeoni. Il premier, visibilmente turbato, ha detto alla giornalista che tentava di spiegare il suo gesto: “Lei faccia fare a me il presidente del consiglio. Si accomodi fuori”. La giornalista è stata accompagnata fuori dagli addetti alla sicurezza di Palazzo Chigi.

LelloForlini : La Iena consegna a Pompeo una forma di parmigiano per protestare sui Dazi. Conte infastidito - alanfriedmanit : La Iena consegna a Pompeo una forma di parmigiano per protestare sui Dazi. Conte infastidito. (Ma hanno parlato de… - Napolentone1 : @ConteRetweet infasdidido dalla giornalisda delle Iene: 'Non doggade il barmigiano'! -