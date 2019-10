Infortunio Mkhitaryan | l’esito degli esami e i tempi di recupero del giocatore della Roma

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)– Henrikhsi è sottoposto a controlli a Villa Stuart, in seguito al problema accusato domenica scorsa nella partita vinta contro il lecce. Glisvolti sull’armeno hanno evidenziato “una lesione tendinea dell’adduttoregamba destra“, come riporta il sito ufficiale. Sempre la società giallorossa fa sapere che “Idisono stimati sulle tre settimane”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, l’esitoe ididelCalcioWeb.

