Foti Magna Grecia | “Crescita Sud frenata da incompetenza e incapacità”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – La crescita del Mezzogiorno d’Italia “è statadalle incapacità, le incompetenze della politica in primis e della classe dirigente, ma anche della burocrazia”. E’ la denuncia di Nino, Presidente della Fondazione ‘’ che ha presentato oggi a Palermo il meeting ‘Sud e Futuri’ che si terrà da venerdì a domenica nel capoluogo siciliano. “Noi siamo qui per dire che, invece, c’è qualcosa da fare – dice– E presenteremo venerdì pomeriggio il rapporto sul futuro del Mezzogiorno per capire quale è la direzione in cui sta andando il mezzogiorno d’Italia”. L’Annual International Meeting aprirà i battenti al Mondello Palace Hotel il 4 ottobre alle ore 15. La tre giorni riunisce a Palermo alcuni dei protagonisti del panorama culturale, ...

