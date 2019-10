Così il climate change rischia di far esplodere l’Africa e il Sahel

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 1 ottobre 2019) La fascia di oltre 5mila chilometri che percorre i confini a sud del Sahara è minacciata dallo stesso nemico: il riscaldamento eccessivo delle temperature, con conseguenza catastrofiche per economie appese all’agricoltura pluviale. Il malessere alimenta le tensioni sociali, ma non si scappa perché costa troppo. E chi resta diventa vittima dei terroristi

