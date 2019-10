Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)essore di chimica-fisica e già docente di chimica dell’ambiente all’Università di Modena, è tra i promotori della Petizione firmata da un gruppo di 145 scienziati italiani che sostiene che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo è un fenomeno che si è verificato anche in passato per cause naturali, che non c’è una emergenzatica e che le politiche di riduzione delle emissioni sono inutili per governare ile negative per lo sviluppo economico. Aidi, ilha spiegato il suo punto di vista sul tema, ora più che a mai al centro dell’attenzione mediatica dopo il summit dell’ONU e le manifestazioni giovanili condotte in tutto il mondo sulla scia del movimento ambientalista creato da Greta Thunberg. Nel discorso, dai toni abbastanza catastrofici e allarmisti, che ...

MeteoWeb_eu : #Clima, il Prof. Francesco Battaglia ai microfoni di MeteoWeb: “Previsioni sconfessate dai fatti, #Greta esempio di… - GooodbyeLenin : @vfeltri Direttore la prossima volta il prof lo ascolti meglio, su. - LifeJoining : RT @elenabossi1: Repetita iuvant. Ascoltiamo le parole di Prestininzi Guarda 'Verità nascoste, sulle tracce del Clima - Prof. Prestininzi,… -