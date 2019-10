Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Allamilitare per i 70fondazionecinese ci sono, per la prima volta, iintercontinentali mobili a combustibile solido DF41, ivettori balistici capaci di raggiungere il territorio Usa in meno di un’ora. Durante l’ispezione delle truppe in limousine da parte del presidente Xi Jinping, che ècommander-in-chief, si sono visti diversi, tra cui i DF58, i DF31 e i DF17. L'articolo, laper i 70DF41, possono colpire gli Usa in meno di un’ora proviene da Il Fatto Quotidiano.

