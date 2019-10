Previsioni meteo : Ciclone Lorenzo cambia i piani - in arrivo ondata di FREDDO e maltempo : Il mese di settembre ormai volge alla sua conclusione senza particolari scossoni dal punto di vista meteorologico: l'alta pressione continua e continuerà a portare bel tempo e clima più caldo del...

Ciclone tropicale Lorenzo arriva a categoria 4 e punta l'Europa - si teme un disastro sulle Azzorre : Ve ne abbiamo parlato ieri ma è doveroso un nuovo aggiornamento sullo stato del Ciclone tropicale Lorenzo, nato a largo dell'Africa e sempre più destinato a destabilizzare il tempo europeo.? Il...

Ciclone extra-tropicale : Per ciclone extra-tropicale si intende qualsiasi tipo di ciclone che non si sviluppa nelle fasce tropicali. Sono i classici cicloni che si formano nelle aree temperate e presentano caratteristiche...

AntiCiclone : In meteorologia gli anticicloni sono zone di alta pressione sulla superficie terrestre a forma circolare o ellittica, che causano modeste variazioni dei parametri meteorologici contrapposte invece...

Ciclone tropicale : Il ciclone tropicale è una profonda bassa pressione con chiaro ed evidente occhio centrale attorno al quale i venti ruotano vorticosamente in senso antiorario nell´emisfero boreale (quello in cui...

Ciclone tropicale Hikaa colpisce l'Oman : inondazioni e danni : Anche l'oceano Indiano può essere in grado di generare cicloni tropicali, seppur con frequenza e intensità minore rispetto all'Atlantico e al Pacifico per ovvi motivi di estensione ed energia in...

Previsioni Meteo - da Venerdì torna l’AntiCiclone : altri 10 giorni di sole e caldo anomalo fino a fine mese : L’Italia sta per vivere un brusco peggioramento del tempo che tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 non solo scatenerà forti temporali su gran parte del Paese, ma farà anche crollare bruscamente le temperature. Sarà, però, soltanto un passaggio perturbato molto isolato, rapido e transitorio. Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine, infatti, non lasciano scampo a possibili interpretazioni alternative: già da questo weekend tornerà ...

Terza decade si settembre l'antiCiclone rimonta e torna il caldo : Roma - TENDENZA METEO 23-29 settembre - l'anticiclone sarà il protagonista della Terza decade di settembre con poche eccezioni. A seguito del passaggio dell'impulso fresco dal Nord Europa atteso tra mercoledì e giovedì, l'alta pressione sembra infatti rimontare con decisione sul Mediterraneo centro-occidentale, assorbendo la cellula secondaria sull'Inghilterra e fondendosi in un'unica campana ...

Ciclone Idai - Oxfam : dopo 6 mesi il Mozambico ancora allo stremo : A 6 mesi dal passaggio del Ciclone Idai su Mozambico, Malawi e Zimbabwe – oltre mille persone hanno perso la vita – la popolazione colpita è sull’orlo della carestia mentre la risposta umanitaria, richiesta dalle Nazioni Unite, è finanziata per meno della metà: lo rende noto Oxfam. “La fame rischia ora di decimare la popolazione sopravvissuta al Ciclone Idai. Abbiamo incontrato madri costrette a saltare i pasti per ...

Fine settimana col super antiCiclone : caldo anomalo fino a 35° : Sole e temperature alte sono previsti su tutta Italia fino al prossimo mercoledì. Qualche nube pomeridiana, senza pericolo di piogge, si formerà sui monti. Il quadro cambierà giovedì quando dal Nord Europa arriveranno correnti più fresche. L’estate è ormai agli sgoccioli ma il bel tempo e le temperature piuttosto alte saranno garantiti ancora per qualche giorno. Con grande gioia di chi si appresta a trascorrere un altro periodo di relax lontano ...

Allerta Meteo - vasto Ciclone Mediterraneo alimenta forte maltempo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo all’estremo Sud Italia per il maltempo delle prossime ore: forti temporali stanno già colpendo la Sicilia, mentre piove in alcune zone della Calabria jonica e meridionale. Molte nubi stanno interessando le aree Mediterranee e, oggi, anche il Nord/Ovest (con piogge sparsa su tutta la Liguria di Ponente, da Genova a Ventimiglia). Forti temporali stanno invece colpendo le isole Baleari, ma nella giornata di domani, Mercoledì 11 ...