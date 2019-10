Brindisi | investe un ciclista | prima fugge poi torna sul posto

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Carovigno. Il pirata della strada è stato denunciato. La vittima, un 21enne senegalese, è in buone condizioni di salute Era in stato di ebbrezza alcolica un uomo di 64 anni di Ostuni, un Comune in provincia di, quando ha investito a Carovigno (sempre nelno) unextracomunitario. Cosa ancor più grave è che l'uomo non ha prestato subito soccorso ed è fuggito. Il pirata della strada è stato aggiunto da un testimone, ha in un primo momento negato ogni responsabilità, poi è rito sul luogo del sinistro. Il 64enne è stato, così, denunciato in stato di libertà dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni per guida sotto l’influenza dell’alcol, omissione di soccorso e lesioni personali colpose. fotonocrop 1761394 Il fatto è accaduto di notte. L'uomo ...

LaGazzettaWeb : Ubriaco investe ciclista senegalese nel Brindisino e scappa, poi torna indietro: denunciato -